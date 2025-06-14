Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Sorunları Artıyor

UZAY UÇUŞU ERTELENDİ

Hindistan, Polonya ve Macaristan, uzun bir aradan sonra ilk astronotlarını göndereceği kiralık uzay uçuşunu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı endişeleri nedeniyle süresiz olarak erteledi.

RUS SEGMENTİNDEKİ SORUNLAR

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılması planlanan Axiom Mission 4’ün, Rus segmentindeki kabin basıncını izlemek amacıyla ertelendiğini bildirdi. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer operasyonların bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti. Roscosmos, istasyonun Rusya tarafındaki sızıntının onarıldığını açıkladı. Ancak yeni bir fırlatma tarihi henüz belirlenemedi.

ÖNCEKİ ERTELEMELER

Axiom Space tarafından düzenlenen beş yıldan uzun bir süredir planlanan görev, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatmayı hedefliyordu. Ancak kötü hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar nedeniyle daha önce de görev ertelenmişti. Bu olumsuzlukların ardından, ISS’teki basınç sızıntısı da gündeme geldi.

BAŞKA GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan yaşlı Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapattı ve sızıntı oranını ölçtü. NASA, yapılan müdahale sonrasında segmentin artık basıncı koruduğunu duyurdu.

HİNDİSTAN’IN İLK ASTRONOT ADAYI

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, bu görevde yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri. Eğer görev gerçekleşirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

GÜVENLİK RİSKİ ARTMAKTA

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam eden çatlak ve hava sızıntıları “önemli bir güvenlik riski” oluşturuyor. NASA, ISS’i 2030’a kadar faaliyette tutmayı planlıyor. Sonrasında ise özel şirketlere ait istasyonların bu görevi devralması hedefleniyor. Axiom Space, bu alanda öncü şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.

UZAY İSTASYONU EMEKLİ OLACAK MI?

Diğer yandan, SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, SpaceX’in bu görevlerden milyarlar kazanmasına rağmen, istasyonun yörüngeden çıkarılmasının doğru olacağını ifade etti.