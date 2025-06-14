Uluslararası Uzay İstasyonu Sızıntı Yaşıyor

Hindistan’ın, Polonya’nın ve Macaristan’ın onlarca yıl aradan sonra ilk astronotlarını gönderme planları, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı endişeleri nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

RUS SEGMENTİNDE SORUNLAR VAR

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılması beklenen Axiom Mission 4’ün, Rus segmentinin kabin basıncını izlemek amacıyla ertelendiğini belirtti. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer operasyonların bu durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı. Roscosmos, istasyonun Rus kısmındaki sızıntının onarıldığını duyurdu. Ancak yeni bir fırlatma tarihi henüz açıklanmadı.

DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

Axiom Space’ın organize ettiği görevde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatılacak şekilde planlanmıştı. Fakat kötü hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar nedeniyle bu görev de ertelenmişti. Bu aksaklıklardan sonra, ISS’teki basınç sızıntısı gündeme geldi.

BASINÇ ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında uzaya fırlatılan eski Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini kontrol ederek bazı bölgeleri kapattı ve sızıntı oranını ölçtü. NASA, bu müdahalenin ardından segmentin artık basıncı koruyabildiğini bildirdi.

HİNDİSTAN İÇİN TARİHİ BİR ADIM

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, bu projede yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027 yılı için planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri. Görev gerçekleşirse, Shukla, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

BEŞ YILDIR DEVAM EDEN SORUNLAR

NASA’nın denetim ofisinin açıklamasına göre, Rus segmentindeki beş yılı aşkın süredir devam eden çatlak ve hava sızıntıları, “önemli bir güvenlik riski” oluşturuyor. NASA, ISS’i 2030’a kadar aktif tutmayı planlıyor. Sonrasında, özel şirketlere ait uzay istasyonlarının bu işlevi devralması hedefleniyor. Axiom Space de bu alanda öncü şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.

ELON MUSK’TAN “EMEKLİLİK” ÖNERİSİ

Öte yandan SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, SpaceX’in bu görevlerden milyarlar kazansa da istasyonun yörüngeden çıkarılmasının doğru olacağını ifade etti.