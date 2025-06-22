Uluslararası Yoga Günü Etkinlikleri Kutlandı

YOGA GÜNÜ DÜNYA ÇAPINDA KUTLANDI

Uluslararası Yoga Günü, cumartesi günü dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Endonezya, Nepal, Sri Lanka, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde katılımcılar, etkinlikler kapsamında şehirlerin önemli noktalarında bir araya geliyor.

ETKİNLİKLERİN TEMASI: TEK DÜNYA, TEK SAĞLIK

Bu yılki kutlamalar “Tek Dünya, Tek Sağlık için Yoga” temasıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikler, bireylerin hem kendi sağlıklarına hem de gezegenimize önem vermeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Yoga, Hindistan kökenli kadim bir fiziksel ve zihinsel disiplin olarak, günümüzde farklı şekillerde uygulanıyor ve popülaritesini sürdürüyor.