Um Göç Örgütü Yemen’de Yağışları Bildirdi

YAĞIŞ VE FIRTINALARIN ETKİLERİ

BM Uluslararası Göç Örgütü, Yemen’de ağustos başından itibaren etkili olan yoğun yağış ve şiddetli fırtınaların 46 bin 500’den fazla bireyi olumsuz etkilediğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün yaptığı açıklamada, “Şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtınalar evleri yıktı, geçim kaynaklarını yok etti ve halihazırda güvencesiz koşullarda yaşayan binlerce aileyi yerinden etti. Bu durumdan 46 bin 500’den fazla kişi etkilendi” denildi.

SEL FELAKETİ VE İHTİYAÇLAR

IOM Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, ülke genelindeki sel olayının birçok şeyini kaybetmiş aileler için başka bir yıkıcı darbe olduğunu belirtti. Esoev, “İnsanlar bir kez daha evsiz, eşyasız ve güvenlik duygusundan yoksun kaldı. Korunmaya, yardıma ve her şeyden önemlisi uluslararası toplumun yanlarında durmasına ihtiyaçları var” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama, Yemen’deki insani krizin derinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bafra’da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Bafra'da hafriyat kamyonu, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir çocuk dahil dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

