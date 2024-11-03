“Umarım Bu Sezon Son Defa Böyle Oynadık”

BEŞİKTAŞ’IN KASIMPAŞA MAĞLUBİYETİ

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaştı ve 3-1’lik skorla mağlup oldu. Kasımpaşa’nın galibiyetini sağlayan goller 54’üncü dakikada Claudio Winck, 70’inci dakikada Aytaç Kara ve 88’inci dakikada Mamadou Fall tarafından atıldı. Beşiktaş’ın tek golü ise 45+3’üncü dakikada Ernest Muçi’den geldi. Konuk ekipte Nuno da Costa, 90+2’nci dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 14’e çıkardı, Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

BRONCKHORST’UN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak, “Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik.” dedi.

ÜZGÜN OLDUKLARINI BELİRTTİ

49 yaşındaki hoca, mağlubiyetin ardından hissettiklerini şu sözlerle ifade etti: “Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.”

İSTEDİKLERİ GİBİ OYNAYAMADIKLARINI SÖYLEDİ

İstedikleri gibi bir performans sergileyemediklerini söyleyen Bronckhorst, “İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz.” şeklinde konuştu.

GELECEK MAÇLARA YÖNELİK UMUTLARI

Giovanni van Bronckhorst, “Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var.” dedi ve “Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır.” ifadesini kullandı.

YETERSİZ KARAKTER GÖSTERİMİ

Mağlubiyet nedeniyle hüsran içinde olduklarını ifade eden Bronckhorst, “Bütün sezon olduğu gibi oynadığımız karakteri sahaya yansıtamadık. İlk yarının sonunda bulduğumuz golün bize yardım edeceğini düşündük ama bu olmadı.” açıklamasında bulundu.

KARAR HATALARI VE ZOR MAÇLAR

Hollandalı teknik adam, “Defansif olarak kararlarımız hatalıydı. Rakibe gol fırsatları verdik. Bu hatalı kararlarımız bize pahalıya mal oldu. Bugün oynayamadık. Türkiye’de kolay maç yok. Gereğini yapmadığınız zaman işlerin ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz.” şeklinde konuştu.

KASIMPAŞA MAÇINDAKİ HATALARINI ÖNE ÇIKARDI

Kasımpaşa karşısında birçok şeyi yanlış yaptıklarını söyleyen Giovanni van Bronckhorst, “Bugün kötü maç oynadık. Skor ve sonuç üzücü. Bu mağlubiyeti son derece hissediyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptık. Ayağa kalkıp UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile yapacağımız maçı kazanmak istiyoruz.” dedi.