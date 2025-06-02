Umerov, Liderler Seviyesinde Çözümler Önerdi

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya ile esirlerin serbest bırakılması sürecinde belirli kategorilere odaklanmaya da hazır olduklarını ifade etti. İki ülke arasındaki önemli meselelerin yalnızca liderler seviyesinde çözülebileceğini vurgulayan Umerov, Türkiye’nin İstanbul’daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’nın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Umerov, birkaç gün önce Rusya ile çözüm konusunda bir memorandum paylaştıklarını, ancak Moskova’dan henüz herhangi bir geri dönüş alamadıklarını aktardı. Bugünkü görüşmelerde Rus heyetinin ateşkesle ilgili Ukrayna’ya bir belge sunduğunu belirten Umerov, bu belgenin incelenmesi için bir haftaya ihtiyaç duyduklarını, ardından sonraki adımları koordine edeceklerini söyledi. Umerov, tüm esirler ve Ukraynalı çocukların serbest bırakılması talebinde bulunduklarını ifade etti.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINA DAİR KATEGORİLER

Umerov, esirlerin serbest bırakılması noktasında belli kategorilere odaklanmaya da hazır olduklarını vurguladı. “Ciddi yaralanmış ve hastalığı olan savaş esirlerini değerlendiriyoruz. İkinci kategori, 18-25 yaş arası genç askerler. Herkese karşı herkes buradaki hedefimiz. Bu çerçevede 6 bin askerin de geri iade edilmesi söz konusu.” şeklinde konuştu. Rusya’ya birkaç yüz Ukraynalı çocuğun listesini sunduklarını ve bu meselenin Ukrayna için son derece önemli bir öncelik olduğunu belirten Umerov, “Eğer Rusya, bu barış sürecine gerçekten bir taahhütte bulunuyorsa bu çocukların en azından yarısının iade edilmesi pozitif bir gösterge olarak görülecektir.” dedi.

LİDERLERİN GÖRÜŞMELERİNE VURGU

Umerov, gündemdeki diğer bir konunun iki ülke liderleri arasında düzenlenebilecek bir toplantı olduğuna dikkat çekti. “Biz bütün kilit noktaların sadece ve sadece liderler seviyesinde çözülebileceğine inanıyoruz.” ifadesini kullanan Umerov, bu toplantıya ABD Başkanı Donald Trump gibi diğer liderlerin de katılabileceğini kaydetti. Heyetler arasında yapılacak ilave çalışmaların, liderler toplantısına hazırlık niteliğinde olmasının anlamlı olacağını belirten Umerov, Rus tarafına 20-30 Haziran tarihlerinde bir toplantı yapmayı önerdiklerini açıkladı. Ayrıca, “Bu, müzakerelerin devam etmesi ve ilerlemesi için önemli. Rusya’ya çok uzun bir zamandır bu savaşın sona ermesi gerektiğini ifade ediyoruz ve bütün dünya bu anlamda bizi destekliyor.” dedi.

Ateşkes ve İnsani Adımlar

Umerov, burada savaşın sona erdirilmesi için gerçekten çalışılması gerektiğini düşünüyor ve bunun için çağrıda bulunduklarını belirtti. “İlk adım çok net bir ateşkes, insani adımların atılması ve liderler zirvesine hazırlık.” diyen Umerov, eğer Rusya, savaşa son verme konusunda ciddiyse bu konularda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini dile getirdi. Aksi halde uluslararası müeyyidelerin devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Rus kaynaklarının toplantıya ilişkin verdiği bilgiye göre, “Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaştı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.