Ümit Çapkın’ın Cenazesi Samsun’da Defnedildi

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir lokantada yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Ümit Çapkın’ın (44) cenazesi, memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Öğle namazına müteakip Çarşamba Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çapkın’ın cenazesi, Sarıcalı Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

TÖRENE KATILIM YOĞUN OLDU

Cenaze törenine, Ümit Çapkın’ın babası Muaffak Çapkın ve diğer aile üyeleriyle birlikte Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Sakaryaspor taraftar grupları, Samsunsporlu ve Çarşambasporlu taraftarlar ile birçok vatandaş katıldı.

OLAYIN DETAYLARI

31 Ağustos’ta, takımlarının karşılaşmasından dönen bir taraftar grubunun Giresun’un Tirebolu ilçesindeki Doğancı köyünde yer alan bir lokantada silahlı kavgaya karıştığı bildiriliyor. Olay sonucunda yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın (38) hastaneye kaldırıldı. Ümit Çapkın, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.