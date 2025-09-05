Ümit Futbol Takımı, Hırvatistan’la Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon’da gerçekleştireceği Hırvatistan ile 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçı için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

Taktik Çalışmalar Üzerinde Duruldu

Antrenman sırasında koordinasyon çalışmaları ve toplu eğitsel oyunların yapılmasının ardından Hırvatistan maçı için taktik çalışmalara odaklanıldı. Antrenman, son bölümde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla devam edecek.