Ümit Futbol Takımı, Hırvatistan’la Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon’da gerçekleştireceği Hırvatistan ile 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçı için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

Taktik Çalışmalar Üzerinde Duruldu

Antrenman sırasında koordinasyon çalışmaları ve toplu eğitsel oyunların yapılmasının ardından Hırvatistan maçı için taktik çalışmalara odaklanıldı. Antrenman, son bölümde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla devam edecek.

Çorlu’da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Çorlu'da gerçekleştirilen bir operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucunun değeri 20 milyon lira olarak belirlendi.
Samsun’da Kırtasiye Denetimleri Yapıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleri üzerine denetim gerçekleştirdi, güvenlik ile fiyatları inceledi.

