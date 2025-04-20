Ümit Gündeş Hırsızlık Yaptı, Tespit Edildi

ŞÜPHELİ KİŞİ ÜMİT GÜNDEŞ

AVCILAR’da bir mağaza önünden valiz çalan ve bir marketten hırsızlık yapan kişinin, dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğu belirlendi. Daha önce hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan Gündeş hakkında, mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle işlem yapılmadı.

VALİZİN ÇALINIŞI

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir mağazanın önünde bırakılan valiz, şüpheli kişinin dükkanın önüne gelerek bir süre oturduğu esnada çalındı. Aynı gün içerisinde, söz konusu şüpheli, bölgedeki bir markete giderek raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödemesiz bir şekilde mağazadan ayrıldı.

POLİSİN TESPİTLERİ

Hırsızlık olaylarının artması nedeniyle bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin daha önceden de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Ümit Gündeş olduğu ortaya çıktı. Polis, mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması sebebiyle herhangi bir yasal işlem yapmadı.