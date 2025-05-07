Ümit Karan’a Hapis Cezası Onandı

ÜMİT KARAN’IN CEZASI ONANDI

Eski futbolcu Ümit Karan, 2015 yılında oturduğu sitedeki bir çalışana yönelik “basit cinsel saldırı” suçunu işlediği gerekçesi ile verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ile Metris Cezaevi’ne gönderildi. Karan hakkında, suçlama neticesinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

DAVA SÜRECİ VE BERAAAT KARARI

Yargılamayı yürüten Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, Ümit Karan için delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti. Ancak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi bu kararı inceleyerek yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi. 2019 yılında gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Karan, “Olayın üzerinden çok zaman geçti. Ben hayatım boyunca hiç kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir” ifadesini kullandı.

CEZA VE İNFAZ SÜRECİ

Karan, savunmasında ayrıca “Ben Atatürkçü’yüm. Bana ceza vereceksiniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım. Suçlamalar doğru değildir, kabul etmiyorum. Ben Survivor yarışmasında kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmamıştım” demişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, suçlamaları yeniden değerlendirerek Karan hakkında beraati bozdu ve “sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen kararın onanmasının ardından Ümit Karan, infaz için Bakırköy Adliyesi’ne giderek Metris Cezaevi’ne gönderildi.