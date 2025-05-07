Ümit Karan’a Hapis Cezası Verildi

Ceyda BIYIKLIOĞLU/ İSTANBUL,

BERAAT KARARI KALDIRILDI

Eski milli futbolcu Ümit Karan, “sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılandığı davada Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından iptal edildi. Yerel mahkemenin kararını bozan daire, Karan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Cezası onaylanan Karan, Metris Cezaevi’ne gönderildi.

DAVA SÜRECİ VE SONUÇLAR

Eski futbolcu Ümit Karan’a 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisine “basit cinsel saldırıda” bulunduğu suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İlk olarak Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle Karan’ın beraatine karar vermişti. Ancak, güvenlik görevlisi İ.A.’nın avukatı bu karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan’a “Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek kesinleşmesini sağladı. Karan, bugün Metris Cezaevi’ne sevk edildi.