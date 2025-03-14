Ümit Karan’dan Mert Hakan’a Sert Eleştiri

FENERBAHÇE RANGERS MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers’a seri penaltı atışları sonucunda elenmiş durumda. Maç sonrası yapılan değerlendirmelerde, sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş üzerinde duran eleştiriler dikkat çekiyor.

ÜMİT KARAN’IN ELEŞTİRİLERİ

Kale Arkası YouTube kanalında konuşan Ümit Karan, penaltı atışlarını kaçıran Mert Hakan Yandaş’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Karan, “Mert Hakan Yandaş kulübede sakin kalamıyor mu? Yine kulübede sarı kart gördü. Mert Hakan Yandaş oyuna girdi, itirazdan bir sarı kart daha görebilirdi. Sen takımı eksik bırakacaktın, insanlar bunları konuşsun artık. ‘Komutan’ deniliyor da nasıl komutan? Komutan sarı kart mı görmek zorunda her maçta! O zaman mı komutan oluyorsun.” ifadesini kullandı.

Karan, ayrıca, “Kulübede sarı kartı gördün, penaltı verilmemesi yanlış karar olabilir ama sen orada itirazını sürdürüyorsun. Adam zaten hazır! Eksik kalsan belki penaltılara kalmayacaktı maç. Olmaz bu! Niye sürekli kulübede sarı kart görüyor bu futbolcu? Kaçıncı sarı kart bu, bilmiyorum. Var mıdır futbolda kulübede bu kadar sarı kart gören futbolcu? Tarihte yoktur herhalde.” şeklinde eleştirilerini sürdürdü.