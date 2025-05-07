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Ümit Karan Tutuklu Değilim Dedi

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ÜMİT KARAN’IN HUKUKİ SÜRECİ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.’ya “basit cinsel saldırıda” bulunduğu iddiasıyla açılan dava dikkatleri üzerine çekti. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle Karan’ın beraat etmesine karar verdi. Ancak, İ.A.’nın avukatı bu karara itiraz etti.

BERAAT KARARI BOZULDU

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan hakkında ‘Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı’ suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nden 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karan’ın bugün Metris Cezaevi’ne gönderildiği de iddia ediliyordu.

TUTUKLULUK İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Tutuklandığına dair yayılan söylentilerin ardından Ümit Karan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Karan, “2015’ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim.” diyerek durumunu netleştirdi.

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