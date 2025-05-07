Ümit Karan Tutuklu Değilim Dedi

DUYURULAN DAVANIN GELİŞİMİ

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.’ya “basit cinsel saldırıda” bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle Karan’ın beraatine karar vermişti. Ancak İ.A.’nın avukatı bu karara itiraz etti.

BERAAT KARARININ BOZULMASI

İddialara göre, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan’a ‘sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı’ suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 1 yıl 8 ay kesinleşen hapis cezasını onadı. Karan’ın Metris Cezaevi’ne sevk edildiği yönünde de haberler çıkmıştı.

TUTUKSUKLUK DURUMU AÇIKLANDI

Karan, hakkında çıkan tutuklama haberlerine yanıt vermek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karan, “2015’ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim.” ifadelerini kullandı.