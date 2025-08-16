Ümit Keçik, Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

ÜMİT KEÇİK’İN BAŞARILARI

Hatay’da yaşayan 10 yaşındaki Ümit Keçik, Türkiye’deki matematik ve bilim yarışmasında birincilik elde etti. Tayland’da düzenlenen olimpiyatlarda ise dünya üçüncülüğü kazandı. Ailesi tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen Keçik, günde bir kitap okuyarak kendisini geliştiriyor. İskenderun ilçesinde yaşayan Ümit, özellikle yüksek zekası ve problem çözme yetenekleriyle dikkat çekerken, Türkiye’de düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olduktan sonra Tayland’da düzenlenen olimpiyatlara katılma fırsatı buldu.

TAYLAND’DAKİ KAZANÇLARI

Ailesinin desteğiyle Tayland’a giden Ümit, Singapore International Mathematical and Science Olympiad (SIMSO) yarışmasında dünya üçüncülüğü başarısı gösterdi. Ailesini gururlandıran Keçik’in hedefi ise Harvard Üniversitesi’nde eğitim almak. “Günlük bir kitap bitiriyorum, çoğunlukla bilim kitapları okuyorum” diyen Ümit, Tayland’daki yarışmada üçüncülük kazandığını ve “Dünya genelinde yapılan fen ve matematik olimpiyatıydı. Bana göre kolaydı. Biyoloji, kimya ve astronomi vardı. Bu dersleri Türkiye’de hiç görmedim ama yine de Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü oldum. Tayland’a gidip sınava girdim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum” sözleriyle deneyimini paylaşıyor.

AİLENİN DESTEĞİ

Başarılarını değerlendiren anne Nurhan Keçik, “Ümit’in annesi olmak harika bir şey. Ümit anlatılacak değil, yaşanacak bir çocuk. Çok ilginç gözlem yeteneği ve bilgiye sahip. Bizim eğitim sürecimiz daha ben hamileyken başladı. Hamilelikte ona şarkılar ve ninniler söyledim. Doğduğunda iki aylıkken kitap yapraklarını kendi çevirmeye başladı. Hiç telefon ya da tablet vermedim, hep kitaplara yönlendirdim. En çok dinozorları ve uzayı sevdi” diyerek başarılı bir eğitim sürecinin temelini vurguladı.

BABA ERCÜMENT KEÇİK’İN GÖRÜŞLERİ

Baba Ercüment Keçik ise oğlunun araştırmacı kimliğini ve başarısını değerlendirdi. “Ümit doğduğundan beri bizi şaşırtan bir çocuk. Çok araştırmacı, bunun en büyük sebebi annesi. Daha anne karnındayken evladımıza kitaplar okunması çocuğu yönlendirdi. Kazanacağına emindim ama Türkiye birincisi olması beni de şaşırttı. Ardından Tayland daveti geldiğinde araştırdım, dünya genelinde bir yarışma olduğunu öğrendim. Türkiye’de başarı kazandıysa orada da şansımızı deneyelim dedik. Sonuna kadar arkasındayım ve destekçisiyim” dedi.

Bu başarılar, Ümit Keçik’in gelecekteki hayallerine ulaşma yolunda atılan önemli adımlar olarak öne çıkıyor.