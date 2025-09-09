Ümit Milli Futbol Takımı İyi Oynamıştı

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, takımın oyunu geliştirmek için çaba göstereceklerini belirtti. Korkmaz, “Biz oyunu bir tık üstüne katarak değiştireceğiz. Hiçbir şeyin kolay olmadığını söyledim. Gerçekten olmuyor. Birbiriyle ilk defa oynayan arkadaşlar var. Ama bizim amacımızda bir sıkıntı olmadı. Bugünkü oyundan genel anlamda memnunum. Devam edeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

MAÇ ANALİZİ VE STRATEJİ

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H grubu ilk maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Korkmaz, takım oyunu ve mücadeleden memnun olduğunu vurguladı. “Maçtan önce de ifade etmiştim çok kolay olmayacağını. Nitekim de öyle oldu. ‘Formasyon olarak birbirimize yakınız’ demiştik ama bugün rakip biraz bizi şaşırttı aslında. Karşılarken 5-3-2 karşıladılar. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Biz de oyun planlarımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık.” dedi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Korkmaz, oyuncularının mücadelelerinden memnun olduğunu ve bazı oyuncuların talihsiz sakatlıklar yaşadığını belirtti. “Oynamayan oyuncu sayım, süre alamayan oyuncu sayım çok fazla. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Kadroyu açıkladıktan sonra 2 tane çok formda oyuncu, maalesef talihsiz sakatlıklar yaşadı. Yerlerine oynayan bütün arkadaşların performanslarından memnunum.” ifadelerini kullandı.

GELECEK MAÇ VE HEDEFLER

Korkmaz, “Bir sonraki müsabaka Litvanya ile oynayacağız. Devam edeceğiz. Sakarya’da da bütün futbolseverleri oraya davet ediyoruz.” dedi.

HAMZA GÜRELER’İN YORUMU

Karşılaşmada gol atan Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Hamza Güreler de, “Kazanabileceğimiz fırsatları değerlendirmedik. Ama 1-1’lik skor yine de iyi. Basit goller yemememiz lazım. Bunun üzerine daha iyi çalışmamız lazım. Golü bulduktan 3-4 dakika sonra gol yememiz moralimizi bozdu. Yine de iyi bir oyun sergiledik. Milli takım formasıyla gol atmak benim için çok değerli.” şeklinde konuştu.