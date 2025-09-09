Ümit Milli Takım, 1-1 Beraberlik Aldı

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ilk müsabakasında Trabzon’da Hırvatistan ile eşleşti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçta yaşanan önemli anlar şu şekilde gelişti:

İLK GOL VE DENGELENME

Maçın 25. dakikasında, ceza sahası içine giren Grgic’in vuruşu kaleci Deniz Ertaş’tan döndü. Dönen topu tekrar kazanan Grgic, Jagusic’e pas gönderdi. Jagusic’in çektiği şut ise üst direkten auta gitti. 60. dakikada Vırbancic’in uzak mesafeden yaptığı vuruş da kaleci Deniz Ertaş’ta kaldı. 62. dakikada Hırvatistan ceza sahasına havadan gönderilen topta, Jagusic’in ters kafa vuruşunu iyi takip eden Hamza Güreler, kaleciden önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Türkiye öne geçti: 1-0.

65. dakikada Hırvatistan, sağ taraftan kullandığı korner atışında, arka direkte bulunan Soticek ile skoru eşitledi. Soticek, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Durum 1-1 oldu. 88. dakikada Semih Kılıçsoy’un ceza sahasına girdiği sırada yaptığı vuruş kaleci Pavlesic’den geri döndü ve savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

MAÇIN DETAYLARI

Hakemler: Bulat Saryev, Sergei Vasyutin, Yuriy Tikhonyuk

Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Furkan Demir dk. 84), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Emirhan İlkhan, Eyüp Aydın (Yunus Emre Konak dk. 64), İzzet Çelik (Barış Kalaycı dk. 64), Emre Demir (Cihan Çanak dk. 77), Semih Kılıçsoy, Ali Habeşoğlu (Poyraz Efe Yıldırım dk. 77)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emirhan Başyiğit, Ada İbik, Baran Ali Gezek

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

Hırvatistan: Pavlesic, Barisic, Vuskovic, Prpic, Hrgovic, Jagusic (Krivak dk. 84), Vrbancic, Zivkovic, Zvonarek (Mikolcic dk. 71), Grgic (Topic dk. 71), Soticek (Brajkovic dk. 80)

Yedekler: Silic, Bukvic, Mlacic, Tunjic, Antunovic, Mlacic

Teknik Direktör: Ivica Olic

Goller: Hamza Güreler (dk. 62) (Türkiye U21), Soticek (dk. 65) (Hırvatistan U21)

Sarı Kartlar: Hamza Güreler, Eyüp Aydın, Semih Kılıçsoy (Türkiye U21), Grgic (Hırvatistan U21)

– TRABZON