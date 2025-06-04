Ümit Milli Takım Açıklamaları Canlı Yayında

AÇIKLAMALARI CANLI YAYINLIYORUZ

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ve oyuncular Burak İnce ile Yusuf Efe Demir, açıklamalarında önemli bilgilere yer veriyor. Bu açıklamalar, takımın güncel durumu ve gelecek hedefleri hakkında detaylar içeriyor.

TAKIMIN HEDEFLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Korkmaz, “Takımımızın belirli hedefleri var ve bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz” sözleriyle takımın kararlılığını vurguladı. Burak İnce ise, “Her maç iyi oynamak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadeleriyle takım ruhunu ön plana çıkardı. Yusuf Efe Demir de, “Gerekli mücadeleyi sahada sergileyeceğiz” dedi.

Bu canlı yayınla birlikte Ümit Milli Takım’ın geleceğine dair önemli bilgiler ediniliyor.