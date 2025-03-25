Ümit Milli Takım, Belarus’a Yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik’te düzenlenen özel maçta Belarus takımına 3-2 yenildi.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmada hakemlik görevini Seyfettin Alper Yılmaz, Batuhan Sarıgül ve Batuhan Bıyıklı üstlendi. Türkiye takımının kadrosu ise Emre Bilgin, Emir Ortakaya (Yasin Özcan dk. 46), Ege Bilsel (Poyraz Efe Yıldırım dk. 46), Eyüp Aydın (Yunus Emre Konak dk. 82), Semih Kılıçsoy, Emirhan Demircan (Burak İnce dk. 70), Ali Şahin Yılmaz (Yiğit Efe Demir dk. 46), İsak Vural (İzzet Çelik dk. 46) (Emir Bars dk. 89), Furkan Demir, Berkay Yılmaz (Baran Moğultay dk. 82) ve Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan oluştu. Teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde sahaya çıkan Türkiye, mücadeleye oldukça hevesli başladı.

GOL PERFORMANSI

Belarus’un kadrosunda ise Ivan Shimakovich, Evgeni Novykh (Vasili Chernyavski dk. 46), Aleksey Dunaev, Nikita Baranok, Pavel Kotlyarov (Vadim Martinkevich dk. 46), Timofey Sharkoskiy (Kirill Tsepenkov dk. 46), Aleksandr Guz (Daniil Dusheuski dk. 46), Artur Nazarenko, Nikita Krasnov (Dk.46 Ilya Dubinets dk. 46), Gleb Kuchko (Artem Sokolovskiy dk. 63) ve Ruslan Myalkovsky (Timofey Simanenka dk. 46) yer aldı. Belarus’un teknik direktörü Vitaliy Pavlov, takımıyla Soyunma odasında moral depoladı.

Maçta Türkiye’nin gollerini Semih Kılıçsoy (dk. 43) ve Burak İnce (dk. 74) kaydetti. Belarus ise Nikita Myalkovsky (dk. 30), Kirill Tsepenkov (dk. 73 ve 87) ile skor elde etti.