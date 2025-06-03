Haberler

Ümit Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Ümit Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştireceği Karadağ ile özel maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yapılıyor. Antrenman sırasında Karadağ maçı için taktik provası üzerinde çalışılıyor.

ANTRAMANLAR BASINA AÇIK OLACAK

Milliler, yarın basına açık olarak devam edecekleri antrenmanda hazırlıklarını sürdürecek. İstanbul’daki bu özel maç, takım için önemli bir prova niteliği taşıyor. Oyuncular, hazırlık sürecini en iyi şekilde değerlendirerek karşılaşma öncesi performanslarını artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ters Yöne Giren Kamyonet Cezalandırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ters yöne giren bir kamyonet sürücüsü ve aracın sahibi toplamda 44 bin 152 lira ceza aldı, sürücü ehliyetsiz olduğu için ek ceza da aldı.
Haberler

Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor!

4 Haziran'da akaryakıt fiyatları hakkında zam olup olmayacağı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Benzin ve mazot fiyatlarında güncel gelişmeler takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.