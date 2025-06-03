Ümit Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Ümit Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştireceği Karadağ ile özel maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yapılıyor. Antrenman sırasında Karadağ maçı için taktik provası üzerinde çalışılıyor.

ANTRAMANLAR BASINA AÇIK OLACAK

Milliler, yarın basına açık olarak devam edecekleri antrenmanda hazırlıklarını sürdürecek. İstanbul’daki bu özel maç, takım için önemli bir prova niteliği taşıyor. Oyuncular, hazırlık sürecini en iyi şekilde değerlendirerek karşılaşma öncesi performanslarını artırmayı hedefliyor.