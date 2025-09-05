Haberler

Ümit Milli Takım, Hırvatistan’a hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon’da Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçı için antrenman çalışmalarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Antrenman, koordinasyon çalışması ve toplu eğitsel oyunun ardından Hırvatistan maçı için taktik çalışmalarına odaklandı. Çalışmalar, antrenmanın son kısmında yapılan dar alanda çift kale maçı ile tamamlandı. Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı yeni bir antrenmanla sürdürecek.

Çorlu’da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Çorlu'da gerçekleştirilen bir operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucunun değeri 20 milyon lira olarak belirlendi.
Samsun’da Kırtasiye Denetimleri Yapıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleri üzerine denetim gerçekleştirdi, güvenlik ile fiyatları inceledi.

