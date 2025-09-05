Ümit Milli Takım, Hırvatistan’a hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon’da Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçı için antrenman çalışmalarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Antrenman, koordinasyon çalışması ve toplu eğitsel oyunun ardından Hırvatistan maçı için taktik çalışmalarına odaklandı. Çalışmalar, antrenmanın son kısmında yapılan dar alanda çift kale maçı ile tamamlandı. Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı yeni bir antrenmanla sürdürecek.