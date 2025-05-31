Ümit Milli Takım Kadrosu Açıklandı

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIK MAÇLARI İÇİN KADROSUNU BELİRLEDİ

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçları için aday kadrosunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gelen bilgilere göre, ay-yıldızlı ekip, 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Aday kadroda bulunan oyuncular, 2 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel’de toplanacak.

MAÇLAR ATATÜRK OLİMPİYAT STADI’NDA YAPILACAK

Ümit Milli Takım’ın Karadağ ve Arnavutluk ile yapacağı karşılaşmalar, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar saat 20.00’de başlayacak ve A Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Milliler, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek. Elemelerdeki ilk maçını ise 9 Eylül Salı günü kendi evinde Hırvatistan ile oynayacak.

ELEMELERDE MÜCADELE EDECEĞİMİZ GRUP

Türkiye, H Grubu’nda Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile karşılaşacak. Aday kadro, Teknik direktör Egemen Korkmaz tarafından belirlenen futbolculardan oluşuyor. Kaleci pozisyonunda Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor) ve Jankat Yılmaz (Galatasaray) yer alıyor.

KADRODAKİ FUTBOLCULARIN DİĞER POZİSYONLARI

Defans hattında ise Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir) ve Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38) bulunuyor. Orta saha oyuncuları arasında Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw) ve Emre Demir (Sakaryaspor) yer alıyor.

FORVET HATTINDA GÖREV ALACAK İSİMLER

Forvet pozisyonunda ise Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor) ve Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor) takıma katkı sağlayacak.