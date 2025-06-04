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Ümit Milli Takım, Karadağ Maçına Hazır

ÜMİT MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul’da yarın gerçekleştirilecek özel maç için Karadağ ile karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamlıyor. Antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilmiş.

ANTRENMANDA TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın başında ısınma hareketleri yapıldı. Ardından takıma, Karadağ maçı için özel taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, son bölümde yapılan duran top çalışması ile sona erdi.

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