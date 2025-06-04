Ümit Milli Takım, Karadağ Maçına Hazır

ÜMİT MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile İstanbul’da oynayacağı özel maç için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamlıyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

ANTRENMANDA GELİŞTİRMELER YAPILDI

Isınma bölümünün ardından futbolcular, Karadağ maçı için taktik çalışmalara odaklandı. Antrenmanın son kısmında ise duran top çalışmaları yapıldı ve böylece antrenman sona erdi.