Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz

EGEMEN KORKMAZ ÜMİT MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne Egemen Korkmaz’ın atandığını duyurdu. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, “Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül’ün ayrılışı sonrası boşalan Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz’ın getirilmesini kararlaştırdı.”

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ VE BAŞARILARI

UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor’da başladı. Sonrasında BB Erzurumspor ve Trabzonspor’da yardımcı antrenörlük görevini yürüttü. 42 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor’da çalıştığı dönemde 2021/22 sezonunda Süper Lig ve 2020/21 sezonunda Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.

FUTBOLCULUK GEÇMİŞİ

Faal futbolculuk kariyerinde A Milli Takım formasını 9 kez, A2 Milli Takım formasını 1 kez, Ümit Milli Takım formasını 4 kez, U20 Milli Takım formasını 6 kez ve U18 Milli Takım formasını 2 kez giyen Korkmaz, 2001 Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Ay-Yıldızlı takımın kadrosunda da bulunmuştu. Futbolculuk kariyerine Balıkesirspor’da başlayan Korkmaz, Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir FK ve BB Erzurumspor takımlarında profesyonel olarak görev yaptı.

Korkmaz, Avrupa kupalarında 30 maça çıktı ve Fenerbahçe ile 1 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez Süper Kupa, Trabzonspor ile de 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez Süper Kupa kazandı. Ayrıca, Bursaspor ile de 1 kez TFF 1. Lig şampiyonu olma başarısını gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Egemen Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.