Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Amaçlarının A Milli Takım’a Oyuncu Kazandırmak Olduğunu Belirtti

ÜMİT MİLLİ TAKIM’IN HEDEFLERİ

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, A Milli Takım’a oyuncu kazandırmanın temel amaçları olduğunu ifade ederek, yeni bir şeyler inşa etme çabasında olduklarını belirtti. Korkmaz, Trabzon’da oynanacak Hırvatistan karşılaşmasında tüm Trabzonluların desteğini beklediklerini de vurguladı. Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu’nda 9 Eylül Salı günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan milliler, statta antrenman gerçekleştirdi ve bu çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

TRABZON’DA BULUNMAKTAN MUTLU

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Korkmaz, Trabzon’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Burada olmak çok güzel. Geldiğimiz ilk andan itibaren insanların ilgisi bizi çok mutlu etti. Buranın havasını iyi bilenlerdenim. Hem futbolcu hem de antrenör olarak burada bulundum. Futbola olan ilgiyi ve milli duyguları en yoğun yaşayan şehirlerden biri Trabzon.” ifadelerini kullanan Korkmaz, tüm Trabzonluların destek için tribünlere gelmelerini istedi. Genç futbolcuların bu desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

HIRVATİSTAN İLE YÜKSEK TANSİYONLU MAÇ

Hırvatistan’ın futbol kültürüne de dikkat çeken Korkmaz, “Hırvatistan önemli bir futbol ülkesi. Milli takım düzeyinde onların teknik direktörüyle karşılaşmıştım, bu kez ilk defa teknik adam olarak karşı karşıya geleceğiz.” dedi. Korkmaz, iki ülkenin futbol felsefelerinin bazı yönlerinin benzerlik gösterdiğini belirtti ve sahada çözüm yollarının belirleyici olacağını ifade etti. “7 gündür takımla birlikteyiz, duran toplar üzerinde de çalıştık. Oyuncularımıza tüm detayları verdik.” diyen Korkmaz, oyunculara mücadeleci kimliği aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

OYUNCULARDAN GÜVEN VE İNANÇ MESAJI

Ümit Milli Takım futbolcularından Semih Kılıçsoy, ilk defa yurt dışında forma giydiğini belirterek, “Benim için farklı bir deneyim oldu. İlk yurt dışı tecrübemi yaşıyorum, şu ana kadar iyi geçiyor.” sözlerini kullandı. Kılıçsoy, Hırvatistan karşılaşmasına da değinerek, “Biz kendimize güveniyoruz ve inanıyoruz. İnşallah buradan iyi bir sonuçla ayrılacağız.” dedi. Takımda güçlü bir arkadaşlık ortamı olduğunu da dile getirdi.

Orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan ise rakiplerinin güçlü olduğunu ancak kendilerinin de iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtti. “Rakibin eksik ve güçlü yönlerini çalıştık. Yarın güzel bir performansla çalışmalarımızın karşılığını alırız.” diye konuştu. Ümit Milli Takım, Hırvatistan maçı için hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini heyecanla bekliyor.