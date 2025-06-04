Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Korkmaz, Süre Sorununu Vurguladı

TEKNİK DİREKTÖR BİLGİLERİ

Ümit Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Egemen Korkmaz, oyuncuların sahada geçirdiği sürenin yetersiz olduğunu ifade etti. Korkmaz, yarın oynanacak Karadağ ile özel maç öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. Korkmaz, milli takımlarda birçok kategoride görev aldığını ve burada olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Ayrıca Abdullah Avcı’ya kendisine verdiği destek için teşekkür etti.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Korkmaz, Ümit Milli Takım’ın başına geçtiğinde sürecin hızlı bir şekilde geliştiğini vurguladı. Bazı değerlendirmelerde bulunduklarını ve oyuncularla ilgili kararlar aldıklarını belirtti. “Temel problem, oyuncuların aldığı süreler” diye konuşan Korkmaz, bu durumun takıma negatif etkisi olduğunu ifade etti. Takımın savunma ve hücum antrenmanları üzerinde çalışacağını dile getiren Korkmaz, sürecin skorlardan bağımsız olduğunu, asıl amaçlarının iyi bir jenerasyona katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Egemen Korkmaz, her zaman bir hedef doğrultusunda ilerlediklerini vurguladı ve “Burada bir hedef var. O da 2027 Avrupa Şampiyonası’na katılmak” dedi. Önceki hocalarına saygı duyduğunu ve hepsini tanıdığını ifade eden Korkmaz, 2 yıllık bir süreç olduğunu bildirdi. Çalışmayı sevdiğini belirten Korkmaz, sonuna kadar bu amaca ulaşmak için çalışacağını belirtti. Ayrıca, modern futbol oyuncularının yapılarının değiştiğini ve bazen tatlı sert bir yaklaşım sergileyeceklerini sözlerine ekledi.