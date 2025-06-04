Ümit Milli Takımda Süre Problemi Var

EGEMEN KORKMAZ’DAN GENÇ FUTBOLCULARA VURGU

Ümit Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Egemen Korkmaz, genç futbolcuların sahada geçirdiği sürelerin en büyük sorun olduğunu ifade ediyor. “Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya da problem çözmeye geldik” diyor. Riva’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Korkmaz, yeni rolünde iyi karşılandığını belirtiyor.

MİLLİ TAKIM AİLESİNE KATILMAK

Korkmaz, “Milli takımın hemen hemen her kategorisinde yer aldım. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı’ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim teknik direktörlük kariyerimde kendisinin büyük bir desteği var. Son çalıştığım dönemde de bana büyük sorumluluk verdi” şeklinde konuşarak, sürecin hızlı geliştiğini dile getiriyor.

OYNANILAN FUTBOLUN ANALİZİ

Yapılan görüşmeler ve kararlar sonrasında, Korkmaz, oyuncuların sürelerinin sorunu etkilediğini vurguluyor. “Dün savunma antrenmanı yaptık. Bugün hücum üzerinde geçeceğiz. Duran topların da üstünden geçeceğiz. Bu süreçte skorlardan bağımsız, birbirimizi tanıyacağız” diyor. İyi bir jenerasyonun var olduğunu ama oyuncuların sürelerinin olumsuz bir etki yarattığını belirtiyor.

A MİLLİ TAKIM’A OYUNCU KAZANDIRMAK

Korkmaz, 2000 yılından bu yana şampiyonaya katılmadıklarını hatırlatarak, asıl amaçlarının A Milli Futbol Takımı’na oyuncu kazandırmak olduğunu söylüyor. 2027 yılında Avrupa Şampiyonası’nın olacağını ve orada yer almak istediklerini ifade ediyor. “Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Yapabilecek bir kadroya da sahibiz” diye ekliyor. Ayrıca, hedef doğrultusunda ilerlemeyi ve çalışmayı tercih ettiğini de belirtiyor. “Ben çalışmayı seviyorum. Sonuna kadar da çalışacağım” demesi, geleceğe yönelik kararlılığını gösteriyor.