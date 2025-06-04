Ümit Milli Takımın Oyuncuları Süre Azlığı Sorunu

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Ümit Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, takımının oyuncularının sahada yeterince süre alamadığını vurguladı. Korkmaz, yarın Karadağ ile gerçekleştirilecek özel maç öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, milli takımın her seviyesinde yer aldığını belirterek, “Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı’ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim teknik direktörlük kariyerimde kendisinin büyük bir desteği var. Son çalıştığım dönemde de bana büyük sorumluluk vermişti.” sözlerini kullandı.

OYUNCULARIN SÜRE PROBLEMLERİ

Ümit Milli Takım’ın başına geçerken sürecin hızla geliştiğini ifade eden 42 yaşındaki teknik adam, “Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya da problem çözmeye geldik. Dün savunma antrenmanı yaptık. Bugün hücumun üzerinden geçeceğiz. Duran topların da üstünden geçeceğiz. Bu süreçte skorlardan bağımsız, birbirimizi tanıyacağız.” şeklinde konuştu. Korkmaz, iyi bir jenerasyonun var olduğunu ancak oyuncuların az süre almasının olumsuz etki yarattığını da ekleyerek, “Adım adım ilerlemekten yanayız. Süreci hep beraber takip edeceğiz.” dedi.

HEDEF 2027 AVRO ŞAMPİYONASI

Korkmaz, geçmişte 2000 yılında şampiyonaya katıldıklarını, o dönemde Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun’un milli takımda oynadığını hatırlatarak, asıl amaçlarının A Milli Futbol Takımı’na oyuncu kazandırmak olduğunu belirtti. “2027 yılında da Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz, orada olmak istiyoruz. Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz.” ifadesinde bulundu. Hedefleri doğrultusunda ilerleyeceğinin altını çizen Korkmaz, “Burada bir hedef var. O da 2027 Avrupa Şampiyonası’na katılmak.” dedi.

ÇALIŞMA DISIPLINİ VE OYUNCU İKNA SÜRECİ

Önceki hocalarına saygı duyduğunu ve hepsini tanıdığını aktaran Korkmaz, “Benim için 2 senelik bir süreç var önümde. Ben çalışmayı seviyorum. Sonuna kadar da çalışacağım.” ifadesini kullandı. Her teknik adamın bir özgün tarzı olduğunu belirten Korkmaz, “Şu zamanda oyuncuların yapıları değişiyor. Bazen tatlı sert olacağız. Şu anki oyuncular ikna olmak istiyor. Biz de oyuncuları ikna etmek için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.