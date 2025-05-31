Ümit Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Egemen Korkmaz

ÜMİT MİLLİ TAKIMDA YENİ DÖNEM

Ümit Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük koltuğu Egemen Korkmaz’a emanet edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama ile Gökhan Gönül’ün ardından bu görevi üstlenen Korkmaz, yeni görevine hızlı bir giriş yapıyor.

EGEMEN KORKMAZ’IN KARİYERİ

UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Egemen Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor’da başladı. Sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 42 yaşındaki Korkmaz, Trabzonspor döneminde 2021-22 sezonunda Süper Lig ve 2020-21 sezonunda Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Futbolculuk kariyerinde A Milli Takım formasını 9 kez giyen Korkmaz, çeşitli yaş kategorilerinde toplamda 13 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Ayrıca, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde Türk takımının kadrosunda yer aldı. Egemen Korkmaz, profesyonel futbol hayatına Balıkesirspor’da başladı ve Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerde oynadı. Avrupa kupalarında toplam 30 maça çıkan Korkmaz, Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamış, Trabzonspor ile de Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanmış, Bursaspor ile ise 1 kez TFF 1. Lig zaferi elde etmiş.

BAŞARILAR DİLENİYOR

Açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak Egemen Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.” ifadeleriyle, yeni teknik direktörün desteklendiği belirtiliyor.