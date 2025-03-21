Ümit Milliler Kosova’yı 2-1 Yendi

Türkiye Ümit Milli Takımı, hazırlık maçında Gain Park Stadyumu’nda Kosova ile karşılaştı ve maçı 2-1 kazanmayı başardı. Maçın başlama düdüğünden itibaren Türkiye, etkili bir oyun sergiledi.

İLK GOL İZZET’TEN

Maçta ilk gol, 10. dakikada Berkay’ın sol kanattan yaptığı ortayla geldi. Bu ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan İzzet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı. Türkiye’nin bu hızlı başlangıcı, takımın moralini yükseltti.

41. dakikada, Kosova’dan Frokaj, ceza yayı üzerine yakın bir mesafeden etkili bir şut çekti. Bu atak sonucunda top, Türkiye kalecisinin sağından filelere gitti ve maçta skor 1-1’e eşitlendi. Bu gol, Kosova’nın maça ortak olmasına neden oldu.

PENALTIDAN GALİBİYET GOLÜ

65. dakikada, Kosovalı futbolcu Selmonaj’ın ceza sahası içerisinde yaptığı elle müdahale sonucu Türkiye penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Semih Kılıçsoy, topu ağlara gönderdi ve Türkiye, 2-1 öne geçti. Bu gol, takımın kazanma konusundaki kararlılığını pekiştirdi.

MAÇ DETAYLARI

Maçın hakemi Mazlum Doğan Bodur, karşılaşmada iki takım oyuncularına sarı kartlar gösterdi. Türkiye’den Yunus Emre Konak, Kosova’dan ise Shala ve Frokaj sarı kartla cezalandırıldı. Türkiye’nin kadrosunda yer alan oyuncular arasında Jankat Yımaz, İzzet Çelik ve Semih Kılıçsoy dikkat çekerken, Kosova takımında ise Seji, Sahitaj ve Frokaj öne çıkan isimler oldu.

Bu hazırlık maçı, Türkiye Ümit Milli Takımı’nın gelecekteki önemli karşılaşmalarına hazırlık açısından faydalı oldu.