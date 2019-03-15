Ümit Millilerin kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın 23 Mart’ta Arnavutluk kenti Elbasan şehrinde yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının kadrosu açıklandı.
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Mart Pazartesi günü saat 13.00’te Limak Eurasia Kavacık İstanbul’da toplanacak.
Teknik Direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat
Defans: Mert Yılmaz, Mert Müldür, Hüseyin Türkmen, Kaan Özdemir, Abdürrahim Dursun, Can Beklan Coşkun
Orta saha: Berkay Özcan, Mehmet Özcan, Oğulcan Ülgün, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Muhayer Oktay, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Muhammed Enes Kiprit, Doğukan Sinik
Forvet: İlker Yüksel, Halil İbrahim Dervişoğlu, Mücahit Can Akçay
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