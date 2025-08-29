Haberler

Ümit Özat, Mourinho’yu övdü

ÜMİT ÖZAT’IN AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe ile ilişkisini sona erdiren Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından, eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat’ın aylar önce yaptığı açıklamalar tekrar dikkat çekiyor. Ümit Özat, bir televizyon programında Mourinho’nun Süper Lig’de önemli bir etki yaratabileceğini öne sürmüş ve “Mourinho bu ligdeki antrenörleri donunda sallar” ifadesini kullanmıştı.

MOURINHO’YA OLABİLİR DEDİ

Programda Evren Turhan’ın “Ya patlarsa?” sorusuna yanıt veren Özat, “Mümkünatı yok, bu adam alır götürür. İsmail Kartal, Erol Bulut, Emre için olmaz dedim ama Mourinho’ya ‘olur’ demiyorum, oldu bile” demişti.

SOCIAL MEDYADA YENİDEN DİSCUSSİYON KONUSU

Mourinho’nun Fenerbahçe’deki kısa süren döneminin ardından, Ümit Özat’ın bu ifadeleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

