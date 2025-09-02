Ümit Özat, Yalçın’ın Zorlandığını Belirtti

ÜMİT ÖZAT’TAN SERGEN YALÇIN HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin eski kaptanı ve futbol yorumcusu Ümit Özat, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. Ümit Özat, Sky Spor’a yaptığı açıklamalarda Sergen Yalçın’ın sezonu başarılı bir şekilde tamamlayamayacağını öne sürdü. Yalçın’ın daha önceki başarılarının, o dönemdeki güçlü kadronun sayesinde olduğunu belirten Özat, “Bir şampiyonluk yaşadı, Allah yüzüne baktı. O zamanki kadrolar şimdi yok. Şu anki Galatasaray ve Fenerbahçe’ye yetişmesi çok zor. Kolay değil, televizyonda konuşmaya benzemez bu işler.” şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN’IN ZORLUKLARI

Ümit Özat, Sergen Yalçın’ın daha önce eleştirdiği bazı oyuncularla çalışacak olmasının da zorluklar doğurabileceğini vurguladı. Özat, “Oyuncu grubunda eleştirdiği isimler vardı. Onlarla yüz yüze gelecek. İşi çok zor.” diyerek Yalçın’ın karşılaşacağı durumları değerlendirdi. Yalçın’ın sezona dair kendisine çizilen hedefleri yerine getirip getiremeyeceği ise belirsizliğini koruyor.