Ümit Özdağ, 2 yıl hapis cezası aldı

ÜMIT ÖZDAĞ’IN TAHLIYESİ VE HAPİS CEZASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 21 Ocak’ta tutuklandı. 17 Haziran’da görülen duruşmada tahliye edilen Özdağ’a mahkeme, toplamda 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Özdağ, yargılandığı davada verilen ceza dikkate alınarak serbest bırakıldı. Özdağ, 7 yıl 10 aya kadar çıkabilecek bir istemle yargılanmasına rağmen, mahkeme tarafından cezası 2 yıl 4 ay 15 gün olarak belirlendi.

ÖZDAĞ’IN YAYINDAKİ AÇIKLAMALARI

Tahliyesinin ardından bir televizyon programına katılan Ümit Özdağ, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Özdağ, adil yargılanma teması üzerinde durdu. Özdağ, “Demirtaş’a da, cumhuriyetin hukukun bütün yurttaşlara uygulandığı gibi, adil yargılanma çerçevesinde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben Demirtaş’ın zihniyetiyle politik olarak mücadele ettim ve hayatımın sonuna kadar etmeye devam edeceğim. Ama benim devletimin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ’IN DURUMUNU ELEŞTİRDİ

Özdağ, Selahattin Demirtaş’a verilen hapis cezasının gerekçeli kararının bir yılın üzerinde süredir yazılmamış olmasını da sert bir dille eleştirdi. Bu durumun sadece Demirtaş’ın hakkının ihlali olmadığını, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet olarak kendi saygınlığıyla ilgili bir sorun olduğunu vurguladı. Özdağ, bu konunun önemine dikkat çekerek, adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.