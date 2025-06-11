Ümit Özdağ, 21 Ocak’ta Tutuklandı

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLULUK DURUMU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025’te Antalya’daki İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından başlatılan soruşturma sonucunda “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 21 Ocak 2025’te tutuklandı ve Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Bu süreçte birçok kişi, Özdağ’ın hapisten çıkarılıp çıkarılmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Ümit Özdağ serbest kalacak mı?

İLK DAVANIN GELİŞMELERİ

Özdağ, ilk olarak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava dosyası nedeniyle 29 Nisan 2025’te İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya çıktı. Fakat bu duruşma, 10 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

HİKAYENİN DEVAMI

Dikkat çekici bir gelişme ise 11 Haziran 2025’te yaşandı. Özdağ, bu kez İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında bulunuyordu. Yapmış olduğu savunma ile dikkatleri üzerine çeken Özdağ, “Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir” ifadelerini kullandı. Ancak duruşmanın sonunda mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

AVUKATLARIN YENİ GİRİŞİMLERİ

Ümit Özdağ, hala serbest bırakılmamış durumda ve tutuklu yargılanmasına devam ediyor. Avukatları, onun serbest kalması için yeni bir başvuru yapmaya hazırlanıyor. Mahkemenin önümüzdeki günlerde alacağı yeni karar, kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.