Ümit Özdağ’a 2 yıl 4 ay ceza

DAVA SONUCU AÇIKLANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karara bağlandı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülen duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birçok Zafer Partili ve milletvekili de katıldı. Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanık Ümit Özdağ’ı 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Özdağ’ın davasında ayrıca siyasi yasak da talep edilmişti.

İddianamede, Türk Ceza Kanunu’na göre “kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya diğer kamu görevlerinden yoksun bırakılır” maddesinin uygulanması istendi. Avukat Yücel Önder, “TCK 53. maddede açıkça belirtilmiş. ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlaması kasıtlı suç kapsamında. Kasıtlı suçtan aldığı 2 yıl 4 ay 3 gün ceza kesinleşirse seçme ve seçilme hakkı elinden alınır” şeklinde konuştu. Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ise kararı üst mahkemelere taşıyacaklarını, “Biz bu kararı İstinaf’a ve gerekirse Yargıtay’a taşıyacağız. Sayın Genel Başkanımızın beraat edeceğine yürekten inanıyoruz.” dedi.

KAMU GÜVENLİĞİNE TEHLİKE YARATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, İçişleri Bakanlığı’nın Özdağ hakkında ihbar yaptığı belirtiliyor. Özdağ’ın kışkırtıcı paylaşımları, kamu güvenliği açısından açık bir tehlike yaratmakla suçlanıyor. İddianamede, “Şüpheli Özdağ’ın paylaşımları ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ve 30 Haziran – 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kayseri’de meydana gelen olayların oluşumunda etkili olduğu” aktarılıyor. Ayrıca, özellikle “Ambargotv” isimli sosyal medya hesabının kullanıcısı olan Ramin Saeidi, Özdağ’a yönelik talepler doğrultusunda içerikler ürettiğini iddia etti.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

Hazırlanan iddianamada, Ümit Özdağ’ın zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmiştir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında kamu görevinden yoksun bırakılması istenmiştir.