Ümit Özdağ Açlık Grevi Açıklaması Yaptı

AÇLIK GREVİ BAŞLATMA KARARINI AÇIKLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, açlık grevine başlayacağını duyurdu. Özdağ, “Bugünden itibaren iddianame mahkemeye gidene kadar Silivri Cezaevi yönetiminin yemeklerini almamaya karar verdim. Odamda bulunan yiyeceklerden ölmeyecek kadar yiyeceğim. Biz düşman değiliz. Düşman gibi davranılmayı düşman ceza hukuku uygulamalarıyla yatmayı hak etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ’A ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Yenişehirlioğlu, Özdağ’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Özdağ’ın yazılı açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Özdağ, “Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 65. gün. Dosyaya girecek bütün belgeler dosyaya girdi. En son olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden beklenen belge 24 Mart’ta dosyaya girmiş olmasına rağmen iddianame mahkemeye verilmedi. Bu suçta en üst sınır olan 3 sene ceza almış olsaydım dahi bu kadar süre hapis yatmazdım. Bugünden itibaren iddianame mahkemeye gidene kadar Silivri Cezaevi yönetiminin yemeklerini almamaya karar verdim.” şeklinde belirtti.

DEVAM EDEN DİĞER GÖRÜŞMELER

Gazetecilerin, “Ümit Özdağ, İmamoğlu’nun tutuklanmasından bugüne kadar kimlerle görüştü?” sorusunu yanıtlayan Yenişehirlioğlu, “Her gün bir sürü insan giriyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekilleri var. Haliyle diğer partilerden milletvekilleri var. Çeşitli avukatlar giriyor. Bugün işte bu basına düşünce sayın Mustafa Sarıgül’ün açıklaması baya herkes nereden çıktı bu açlık grevi demeye başladı. Evet belki hakikaten böyle bir şey var ama hocamın söylediği gibi ‘ölmeyecek kadar yiyeceğim’ diyor. Ceza ve tevkifevinin yönetiminin vereceği yemekleri kabul etmiyor.” şeklinde açıkladı.