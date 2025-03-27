Ümit Özdağ Açlık Grevine Başlayacak

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 22 Ocak’ta “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Cezaevinde tutuklu olan Özdağ’ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ziyaretin ardından meydana gelen gelişmeleri aktardı. Sarıgül, Özdağ’ın Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağına dair duyurusunu paylaştı.

ÖZDAĞ’IN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Sarıgül, Özdağ ile yaptığı görüşme sonrasında “Ümit Hocam ile görüşmem beni alabildiğine üzdü. Ümit Hocam’la 3 hafta önce geldiğim zaman daha moralliydi ama şimdi diyor ki: ’65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ümit Hocam artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım'” ifadelerini kullandı. Özdağ, cezaevindeki durumu ve hukuk süreci hakkında ciddi kaygılarını dile getirdi.

FİZİKSEL VE RUHSAL GÜÇLÜKLER

Özdağ, görüşmelerinde “Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum. Benim burada bulunmamam lazım. Beni ziyarete gelmemeniz lazım. Ben bunun için bir şey yapmadım. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Görüş ve düşüncelerimizi ben söylemeyeceksem kim söyleyecek?” sözleriyle durumu hakkında derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Ayrıca, mart ayının başında annesi ve kız kardeşiyle paylaştığı fotoğrafında ciddi kilo verdiği gözlemlenmişti. Bu durum, Özdağ’ın fiziksel ve ruhsal olarak yaşadığı zorlukları daha da belirgin hale getiriyor.