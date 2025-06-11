Ümit Özdağ, Antalya’da gözaltına alındı

ÜMİT ÖZDAĞ’IN GÖZALTINA ALINMASI

Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da gerçekleştirilen İl Başkanları İstişare Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” ifadesini kullandıktan bir gün sonra Ankara’da gözaltına alınmıştı. Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra İstanbul Adliyesi’nde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı. Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta ayrılmıştı. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ’ın ilk duruşması 29 Nisan’da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçundan tutuklu kaldığı dosyanın ilk duruşması ise bugün gerçekleştiriliyor.

MÜTALAA VE SAVUNMA

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Ümit Özdağ için 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşmaya 15 dakikalık bir ara verildi. Duruşma salonunda görücüye çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, savunmasında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini, Kayseri’deki olaylar sırasında durumu yatıştırmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığını dile getirdi. Bu paylaşımlar sonrası birçok trol hesap tarafından saldırıya ve hakarete maruz kaldığını belirtti. Özdağ, tüm fiillerinin hukuka uygun olduğunu ifade etti. Aynı zamanda kendisinin ve genel başkanı olduğu Zafer Partisi’nin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin göç konusundaki haksızlıklarına itiraz ettiklerini aktardı.

Özdağ, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen sığınmacılar ve kaçak göçmenler karşısındaki baskılarının ülke üzerinde büyük tehditler oluşturduğunu vurguladı. “Sığınmacıların ve kaçakların, ülke ekonomisinin üzerindeki yükünü ifade ettim. Bu konulardaki kamuoyuna yaptığım uyarıları, halkımı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdim” dedi. Özdağ, akademik ve siyasal yaşamını Türk milletinin güvenliği için adadığını, binlerce öğrenci yetiştirdiğini ve yüzlerce polis ve subay ile birlikte çalıştığını ifade etti.

HUKUKA UYGUN SAVUNMA

Ümit Özdağ, savcılığın incelemelerinde yaptığı tüm paylaşımların suç teşkil etmediğini söyledi. “Savcılığın aleyhimde düşündüğü paylaşımlarımı koyarken, lehimde olan paylaşımlarımı iddianameye koymaması kabul edilebilir değildir” diyerek, karşılaştırmada adaletsizlik yaşandığını vurguladı. Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ve kaçak olarak gelenlerin ülkelerine dönüşlerinin, devletler hukuku ve milli hukuka uygun şekilde sağlanması gerektiğini dile getirdi.

PKK’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Özdağ, burada bulunmasının nedeninin Cumhurbaşkanına hakaret iddiaları ve PKK terör örgütü ile yürütülen görüşmelere yönelik eleştiri getirmesi olduğunu belirtti. “PKK terör örgütüne güvenilemeyeceğini düşünüyorum. Tüm bu eleştirilerim, milletin bilincinde ve adalet mücadelesinde yer buluyor” diyerek sözlerine devam etti. Özdağ, şu anki durumunun Türk milletinin vicdanı ve adaletinin temsil edilmesini umduğunu dile getirdi.