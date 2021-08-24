İYİ Parti’den istifa ederek Ayyıldız Hareketi’ni başlatan Ümit Özdağ beklenen açıklamayı yaptı.

“Kanıyla Anadolu’nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan’dan Mustafa Kemal’e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER’i doğuyor…”

İyi Parti’den istifa ederek, Ayyıldız Hareketi’ni başlatan Prof. Dr. Ümit Özdağ, yeni kurduğu partisinin isminin Zafer Partisi olduğunu duyurdu. Özdağ, yeni partinin logosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu olan İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, yeni partisini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özdağ, “Kanıyla Anadolu’nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan’dan Mustafa Kemal’e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER’i doğuyor…” dedi. Özdağ paylaşımına yeni partinin logosunu da ekledi.

Zafer Partisi’nin logosu şöyle oldu:

BBC Türkçe’nin ulaştığı Özdağ, partisinin kuruluş dilekçesini de yarın İçişleri Bakanlığı’na vereceklerini söyledi.

İyi Parti’den ihraç edilen, yargı kararıyla tekrar partiye dönen ancak yeniden disipline sevk kararı üzerine istifa eden Özdağ, bir süre önce Ayyıldız Hareketini kurmuş ve parti çalışmalarına başlamıştı.