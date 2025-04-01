Ümit Özdağ Cezaevi Koşullarını Paylaştı

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Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri Marmara Cezaevi’nde bulunduğu alanın krokisini paylaşarak, yargılanmak istediğini ve iddianamenin tamamlanmasını beklediğini vurguladı. Özdağ, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan gösteriler sırasında tutuklanan gençlerin maruz kaldığı mobbing olaylarına dikkat çekti.

TUTUKLULUK GÜNLÜĞÜ

Özdağ, Silivri’deki hücresinin 20 metrekarelik avlusunda spor dışındaki faaliyetlerini gerçekleştirdiğini paylaştı. “Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu” diyerek avlusunda çay demleyip, Nazan Bekiroğlu’nun ‘Nar Ağacı’ adlı romanını okuduğunu açıkladı. Bugün hücrede 72. gününü geçirdiğini belirten Özdağ, “Kaçmam, delil karartmam mümkün değil” dedi. Üst sınırda ceza alsa bile hapisten çıkmasının gerektiğini ifade eden Özdağ, iddianamesinin başsavcılık tarafından onaylanmasını ve mahkemeye yollanmasını istediğini belirtti.

Cezaevine ziyarete gelen bir avukatın aktardıklarına göre, son olaylarda tutuklanan gençler çete mensupları tarafından ağır mobbinge maruz kalıyor. Özdağ, “Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak” gibi baskılar yapıldığını belirtti. Bunun yanı sıra sabah kahvaltısı için dağıtılan bir böreği ısıtmak isteyen bir gencin çete mensupları tarafından dövüldüğünü ifade ederek, gencin infaz memurlarını çağırarak kurtulduğunu söyledi.