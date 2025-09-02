Ümit Özdağ, CHP’yi Kınadı

ÖZDAĞ’IN DEĞERLENDİRMESİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına dair mahkeme kararını değerlendirirken, “Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yolu ile muhafaza etmeye çalışmaktadır” dedi. Yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin hukuk aracılığıyla biçimlendirilme çabalarının genellikle başarısızlıkla sonuçlandığını, bu durumun tarihte çok sayıda örneği bulunduğunu belirtti.

MÜDAHALELERİN ZARARI

Özdağ, “CHP düşman ceza hukuku uygulamaları ile muhasara altına alınmıştır. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması bunun son örneğidir” şeklinde ifade etti. Siyasi partilerin demokratik yaşamın temel unsurları olduğuna dikkat çeken Özdağ, iktidar ve muhalefetin birbirine alternatif olduğunu vurguladı. “Muhalefeti olmayan, alternatifi olmayan bir iktidar, son derece demokratik ve hukuka uygun davransa da fiilen anti demokratik bir rejime geçilmiş demektir” dedi.

ADALETSİZLİĞE GÖTÜREN SONUÇLAR

İktidar ve muhalefetin su ve toprak gibi birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirten Özdağ, ana muhalefet partisinin hukuk aracılığıyla zayıflatılmasının ülkeye beklenenden daha büyük zararlar vereceğini ifade etti. “Düşman ceza hukuku adaleti sağlamaz, adaletsizliğe neden olur. Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yolu ile muhafaza etmeye çalışmaktadır. Ancak halk için olan biten açıktır. İşçi, memur, öğrenci, yaşlı, genç, çocuk aç ve açıktadır” diyerek toplumsal sorunlara dikkat çekti.