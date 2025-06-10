Ümit Özdağ’dan Duruşmaya Katılım Çağrısı

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN DURUŞMA DAVETİ

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundu. Özdağ, 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda yapılacak duruşmaya katılma çağrısı yaptı.

MAHKEME SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, yaptığı paylaşımda, “11 Haziran Çarşamba saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum” ifadelerine yer verdi. Özdağ, tutuklu kalmasının gerçek gerekçesinin “Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmesi” olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’DEKİ HUKUK SISTEMİNE ELEŞTİRİ

Son olarak, Ümit Özdağ, “İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum” şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu açıklaması, Türkiye’deki hukuk sistemi üzerindeki eleştirilerini de gözler önüne seriyor.