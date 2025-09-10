Haberler

Ümit Özdağ Davaya Girdi Hapis Tehdidiyle

ÜMİT ÖZDAĞ ANTALYA’DAKİ TOPLANTIDA HAKARET İDDİASIYLA YARGILANIYOR

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak tarihinde Antalya’da düzenlenen il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Özdağ’a, bu dava kapsamında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

DAVANIN DETAYLARI VE ÖZDAĞ’IN AÇIKLAMALARI

Davanın duruşmasında Özdağ’ın sözleri ve durumu hakkında bilgi verileceği bekleniyor. Özdağ’ın, iddialara yönelik yapacağı savunmalar ve duruşmadaki tutumu merak konusu. Dava, Türkiye’deki siyasi ortamda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni Emeklilik Sistemi Sürekli Gündemde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2025’te Uygulama. Emeklilik Gelirini Artırmayı Amaçlıyor. İşveren Katkısı Sistem İçin Belirtilmiştir. Otomatik Katılımda Değişim Söz Konusu....

Yeni emeklilik sistemi ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye'de önemli bir tartışma konusu oldu. 2025'te yürürlüğe girecek TES'in detayları ve şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Bozüyük Kaymakamı Düğünlerde Bulundu

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, iki düğün törenine katılarak genç çiftlerin mutluluğunu paylaştı ve iyi dileklerde bulundu.

