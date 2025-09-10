Ümit Özdağ Davaya Girdi Hapis Tehdidiyle

ÜMİT ÖZDAĞ ANTALYA’DAKİ TOPLANTIDA HAKARET İDDİASIYLA YARGILANIYOR

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak tarihinde Antalya’da düzenlenen il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Özdağ’a, bu dava kapsamında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

DAVANIN DETAYLARI VE ÖZDAĞ’IN AÇIKLAMALARI

Davanın duruşmasında Özdağ’ın sözleri ve durumu hakkında bilgi verileceği bekleniyor. Özdağ’ın, iddialara yönelik yapacağı savunmalar ve duruşmadaki tutumu merak konusu. Dava, Türkiye’deki siyasi ortamda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.