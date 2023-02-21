Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam saatlerinde Hatay’da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı.

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, depreme canlı yayın sırasında yakalandı. Özdağ, yerinden kalkmayarak depremin bitmesini bekledi. İlk anda sakinliğini koruyan Özdağ, depremin ileri anlarında iki elini masaya koyarak “Bismillahirrahmanirrahim” dedi. Sunucunun “7’ye yakın bir deprem” demesi üzerine Özdağ “Artık deprem uzmanı olduk” dedi.

Özdağ o anları sosyal medya hesabından paylaşırken şu açıklamayı not düştü ”Depremi Adana’da canlı yayında hissettik. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.”