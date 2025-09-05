Ümit Özdağ, Diyarbakır Baro Başkanı’nı suçladı

DİYARBAKIR BARO BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdulkadir Güleç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, TBMM’de düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına katıldıktan sonra Diyarbakır Baro Başkanı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, suçlamalarını bu çerçevede dile getirdi.

AÇIKLAMALAR VE SUÇLAMALAR

Adliye önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Özdağ, komisyon toplantısında birçok kişi ve kurumun davet edildiğini, görüşlerinin kayda alındığını söyledi. Özdağ, Diyarbakır Baro Başkanının daha sonra bazı yayınlarda yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, “Türkiye’nin hiçbir bölgesi Kürdistan değil. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Kürdistan’dan bahsetmek, Türkiye’nin belirli barolarını başka bir ülkenin barosu gibi göstermek, karşı karşıya olduğumuz zihniyetin amacını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zihniyet; bölücü ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletine düşman olan bir zihniyettir. Bu açıklama suçtur.” şeklinde konuştu.

ZAFER PARTİSİ’NİN HUKUKİ ADIMLARI

Zafer Partisi Genel Başkanı, bu açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını vurguladı. Ayrıca, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tüm eylemlere karşı hukuki adımlar atacaklarını belirtti. Özdağ, “Bundan sonra da bu tür eylem ve açıklamalarla ilgili Zafer Partisi olarak hem siyasi beyanlar hem de hukuki anlamda gereken adımları atacağız.” dedi.