Ümit Özdağ Duruşması Olay Yaratıyor

ÜMİT ÖZDAĞ’IN YARGI SÜRECİNDE SON GELİŞMELER

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yargı süreci, son gelişmelerle birlikte kamuoyunun ilgi odağı oldu. Hakkında talep edilen hapis cezası ve dava sürecinde yaşanan önemli detaylar büyük merak uyandırıyor. Özdağ’ın duruşmasında neler yaşandığı ve mahkeme sürecinin nasıl ilerlediği ise en çok sorulan sorular arasında.

İLK DURUŞMA VE KAMERALAR KARŞISINDA

Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, kamuoyundan uzun bir süre uzak kaldıktan sonra ilk kez duruşma salonunda kameralarla karşılaştı. Savunmasında dikkat çekici noktalara yer veren Özdağ, tutuklanma gerekçesinin kamuoyunda bilinen iddialardan farklı olduğunu belirtti. “Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir. Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında ‘kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu’ diyecek.” diyerek düşüncelerini ifade etti.

YETKİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE GEÇMİŞ DAVALAR

Duruşma sırasında Özdağ’ın açıklamalarının yanı sıra, salondaki yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Özdağ hakkında açılan dosya, 17 Şubat’ta ana davadan ayrılmış durumda. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ilgili olarak 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilen Özdağ’ın bu davanın ilk duruşması ise 29 Nisan’da İstanbul’un Çağlayan bölgesindeki 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilmişti. Bu süreç, takip eden günlerde kamuoyunun ilgisiyle daha da büyüyeceğe benziyor.