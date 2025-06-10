Ümit Özdağ, Duruşmaya Çağrı Yaptı

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN DURUŞMA DAVETİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Özdağ, 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki mahkeme salonunda görülecek duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Özdağ, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu durumda bulunuyor.

DURUŞMA GÜNÜ VE NEDENİ

Yapılan paylaşımda, Özdağ “11 Haziran Çarşamba saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum. Ancak bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

Özdağ, “İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum” dedi. Bu durum, Türkiye’deki hukuki süreçlerin sorgulanmasına neden oluyor. Herkesin katılımına açık olan duruşmanın, ülke gündeminde önemli bir yer tutması bekleniyor.