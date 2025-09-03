Ümit Özdağ, Eryaman Pazarını Ziyaret Etti. Vatandaşlar, Alım Gücünden Şikayetçi. Kirada Oturanlar, Geçim Sıkıntısı Yaşıyor. Pazar Yeri, Satışlarla İlgili Sorunlar Var. Yüzde Otuz, Emeklilerin Refah Payı Düşürüldü. Açlık, 16 Milyon İnsan İçin Tehdit

ANKARA’DA PAZAR ZİYARETİ

Bir grup yurttaş ve esnafla bir araya gelmek amacıyla Eryaman 3. Etap Pazarı’nı ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, burada geçim sıkıntısıyla ilgili sorunları dinledi. Bir yurttaş, Özdağ’a “Şu pazara geldik; bir kilo üzüm alamıyorum, bu halimiz ne olacak? Battı ortalık. Boş gidiyorum eve. Boş eldim, boş gidiyorum. Kirada oturuyorum. Ev sahibi de çıkmam için mahkemeye verdi. Aidat, şu, bu ne olacak? Ayarlayamıyor mu? Güzel güzel saraylarda yaşıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

ESNAFLARIN SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Ziyaret sırasında Özdağ, esnafın satışlarının düşmesinden de bahsetti. Bir meyve satıcısı, “3-4 kilo alan yok. En fazla yarım kilo, bir kilo alıyorlar” şeklinde bilgi verdi. Özdağ, bunun üzerine, “Esnaf, vatandaş dertli. Şeftalinin kilosu 120 lira. İki kilo alan yok. Öbür tarafta bir marul 50 lira. Bir emekli yurttaşımız 20 sene çalışmış, devletten emekli olmuş ve bir marulu alırken düşünmek zorunda” diye konuştu.

AÇLIK VE GEÇİM SORUNLARI

Özdağ, emeklilere yönelik yapılan zamlara ilişkin soruya ise, “Hangi zam? Ortada doğru dürüst bir zam yok. Yapılması gereken şey; derhal 2008 öncesi düzenlemeye geri dönüş ve emekli olduğunuz zaman, çalıştığınız zamanın yüzde 70’ini almanız ve refah payını her sene tekrar almanız. Refah payını kaldırdılar. Aynı zamanda yüzde 30’a düşürdüler. Emekliler, dullar, yetimler, 16 milyon insan açlıkla boğuşuyor” ifadelerini kullandı.

GEÇİM SIKINTISI YAŞAYAN VATANDAŞLAR

Pazarda bulunan bir başka yurttaş, geçim sıkıntısını dile getirerek, “Bir kilo üzüm alamıyorum” demesi üzerine, Özdağ, “Vatandaş ham açlıkla hem de korkuyla mücadele ediyor” yanıtını verdi. Bunun yanındaysa, bir domates satıcısı, geçen seneye göre satışlarının yarı yarıya düştüğünü belirtti. Özdağ’ın başka bir sebze satıcısına sorduğu soruya ise satıcı, “Eskiye göre vatandaşlar çok az alıyor. Maalesef, alım gücü baya düştüğü için” şeklinde yanıt verdi.